Vragi dobili sosedski dvoboj v New Yorku

New York, 21. oktobra - New York Islanders so v sosedskem obračunu severnoameriške hokejske lige NHL kot gostitelji izgubili z New Jersey Devils s 4:5. Dvoboj je v podaljšku odločil Jack Hughes, ki je s tem prišel do četrte točke na tekmi. V drugem obračunu večera so Columbus Blue Jackets doma ugnali Calgary Flames s 3:1.