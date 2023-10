Na mejnih prehodih s Hrvaško ob ponovni uvedbi nadzora davi brez težav

Obrežje, 21. oktobra - Slovenija je danes uvedla začasni nadzor meje s Hrvaško in Madžarsko. Na mejnih prehodih s Hrvaško Obrežje in Slovenska vas je promet davi potekal brez težav. Tamkajšnji policisti so poudarili, da nadzora ne izvajajo sistematično, ampak glede na analizo tveganja, potniki pa ga večinoma podpirajo predvsem zaradi povečanega števila migrantov.