Newyorški sodnik zaradi kršenja ukaza oglobil Trumpa

New York, 21. oktobra - Newyorški sodnik Arthur Engoron je v petek bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu naložil 5000 dolarjev denarne kazni in mu zagrozil z zaporom, če bo spet kršil njegov ukaz o prepovedi napadov na sodno osebje, priče in druge v civilni tožbi pravosodne ministrice Letitie James zaradi poslovnih prevar, poroča ameriški CNN.