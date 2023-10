Bližnjevzhodna kriza poskrbela za tedenske padce newyorških borznih indeksov

New York, 21. oktobra - Donosi na ameriške državne obveznice so skozi minuli teden zaradi krize na Bližnjem vzhodu rasli, vzporedno s tem pa so vrednosti delnic padale, pa čeprav so nekatera podjetja objavila spodbudne poslovne rezultate. Donos na 10-letno obveznico je v četrtek presegel pet odstotkov, kar se ni zgodilo vse od leta 2007.