V Frankfurtu tudi o kritiki ideologije v današnjem svetu

Frankfurt, 21. oktobra - V okviru programa Slovenije častne gostje Frankfurtskega knjižnega sejma je v petek zvečer na univerzi Goethe potekala skoraj dve uri in pol dolga okrogla miza o kritiki ideologije v današnjem svetu, v kateri so med drugim sodelovali trije teoretiki ljubljanske psihoanalitične šole, Alenka Zupančič, Mladen Dolar in Slavoj Žižek.