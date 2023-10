Novozelandci niso dovolili presenečenja proti Argentincem

Pariz, 20. oktobra - Ragbisti Nove Zelandije so prvi finalisti svetovnega prvenstva, ki od 8. septembra poteka v Franciji. V Parizu so brez večjih težav premagali Argentino s 44:6 in bodo petič igrali v velikem finalu. V soboto bo na vrsti še drugi polfinale med Anglijo in Južno Afriko.