Pregled - šport, 20. 10. (petek)

LJUBNO OB SAVINJI - Skakalnica na Ljubnem je pripravljena za tekmo svetovnega pokala smučarskih skakalk, je sporočil župan Ljubnega Franjo Naraločnik. Skakalnica je bila zelo poškodovana ob letošnjih poplavah. Tekma bo na sporedu konec januarja prihodnje leto.

PORTO - Vaterpolisti Triglava so v Portu v 3. krogu turnirja pokala challenger ugnali domači Vitoria Sport Clube z 10:8 (1:0, 2:4, 3:2, 4:2) in naredili velik korak k četrtfinalu tega tekmovanja. V soboto ga bodo skušali potrditi v zadnjem krogu v dvoboju z drugim portugalskim predstavnikom Clube Fluival Portuense. Dopoldan so z 9:10 izgubili proti švicarskemu Kreuzlingenu.

CELOVEC - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 13. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili s celovško ekipo KAC z 0:4 (0:0, 0:3, 0:1).

KAMNIK - Odbojkarice Calcita Volleyja tudi v četrtem krogu 1. DOL Sportklub niso oddale niza. Tokrat so v svoji dvorani premagale dolgoletne tekmice Novo KBM Branik s 3:0 (15, 13, 24).

BUDIMPEŠTA - Slovenski plavalci so na svetovnem pokalu v Budimpešti prvi dan ostali brez finala. Še najbližje je bil plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič, ki je na 200 m hrbtno z 2:02,36 osvojil deveto mesto.

PARIZ - Ragbisti Nove Zelandije so prvi finalisti svetovnega prvenstva. V Parizu so brez večjih težav premagali Argentino s 44:6 in bodo petič igrali v velikem finalu. Drugi polfinale bo med bo med Anglijo in Južno Afriko.

NEW YORK - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL v gosteh s 7:3 premagala Minnesoto Wild. Slovenski kapetan kraljev Anže Kopitar je dosegel točko za podajo ob izenačenju na 2:2, ko je v 16. minuti zadel Rus Vladislav Gavrikov. Hrušičan je igral na 1296. tekmi v NHL in izenačil klubski rekord Dustina Browna.

PHILIPP ISLAND - Velika nagrada Avstralije v motociklizmu na Philipp Islandu je zaradi napovedanega slabega vremena z nedelje prestavljena na soboto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Organizatorji so se za ta korak v kraljevem razredu motoGP odločili zaradi meteorološkega opozorila o močnem vetru. Kategoriji moto2 in moto3 v bosta vseeno v nedeljo, s kvalifikacijami v soboto, v nedeljo bo tudi sprinterska preizkušnja v elitnem razredu.