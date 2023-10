Borussia skočila na vrh bundeslige

Dortmund, 20. oktobra - Nogometaši v Nemčiji so po reprezentančnem premoru danes nadaljevali domače prvenstvo, prvo tekmo 8. kroga sta igrala Borussia Dortmund in Werder. Na koncu je Dortmund s tesno zmago 1:0 skočil na vrh lestvice. Do tega kroga vodilni Bayer Leverkusen bo v soboto igral v Wolfsburgu, drugi Stuttgart pa bo gostoval pri Unionu.