Barcelona visoko zmagala, poraza Albe in Crvene zvezde

Ljubljana, 20. oktobra - Košarkarji v evroligi so danes nadaljevali in končali 4. krog. Kluba s slovenskim pridihom, Crvena zvezda Mika Tobeyja in Alba Žige Samarja sta izgubila, a tokrat brez prispevka slovenskih reprezentantov. Visoko pa je zmagala Barcelona, ki ostaja neporažena v tej sezoni.