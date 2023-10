EU in ZDA na vrhu v Washingtonu brez dogovora o carinah

Washington, 20. oktobra - Skupna izjava voditeljev ZDA in EU po vrhu v Washingtonu priznava, da se niso uspeli dogovoriti glede ukinitve carin na aluminij in jeklo, ki so bile uvedene v času prejšnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Poudarja pa izboljšanje sodelovanja na številnih drugih področjih, na čelu z odgovorom na vojni v Ukrajini in Izraelu.