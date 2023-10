Argentinski svetovni prvak Gomez suspendiran zaradi dopinga

Monza, 20. oktobra - Argentinski reprezentant in svetovni prvak Alejandro Papu Gomez je bil pozitiven na dopinškem testu. V italijanskem nogometnem klubu AC Monza so danes potrdili, da so seznanjeni z odločitvijo španske antidopinške komisije in da je Gomez suspendiran za dve leti, poročajo tuje tiskovne agencije.