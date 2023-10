Na ministrstvu za visoko šolstvo načrtujejo novogradnje študentskih domov

Ljubljana, 20. oktobra - Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije se zavedajo, da potrebe po študentskih ležiščih v Ljubljani presegajo obstoječe kapacitete, zato za reševanje te problematike že načrtujejo novogradnje, so za STA sporočili z ministrstva. Na Roški naj bi začeli graditi čez dve leti, v teku so tudi obnove obstoječih študentskih domov.