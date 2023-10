Obrambno ministrstvo za promocijo vojaškega poklica v desetih letih namenilo 2,933 milijona evrov

Ljubljana, 20. oktobra - Obrambno ministrstvo je v zadnjih desetih letih za promocijo vojaškega poklica namenilo 2,933 milijona evrov, so odgovorili za STA. Največ so za promocijo poklica namenili v letih 2020 in 2021, ko so imeli sklenjeno pogodbo s podjetjem Pristop in so za promocijo skupno namenili 1,1 milijona evrov oz. 577.438,59 evrov.