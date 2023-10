Pregled - svet, 20. 10. (petek)

KAIRO - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je obiskal mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo, pred katerim je na okoli 165 tovornjakih čakala humanitarna pomoč za območje Gaze. V pričakovanju odprtja prehoda je Guterres pozval, naj se jim čim prej dovoli vstop v Gazo. Glede na napovedi bi se to lahko zgodilo v soboto, saj naj bi Egipt še popravljal cesto prek prehoda.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v televizijskem nagovoru v četrtek dejal, da palestinski Hamas in ruskega predsednika Vladimirja Putina združuje želja po uničenju sosednje demokracije. Poudaril je, da mora Izrael spoštovati vojno pravo pri odgovoru na napade Hamasa. V kongres je obenem poslal prošnjo za potrditev 106 milijard dolarjev izredne porabe za nacionalno varnost, ki vključuje pomoč Ukrajini in Izraelu.

GAZA/TEL AVIV - V izraelskih napadih na območje Gaze je bilo od začetka najnovejše zaostritve bližnjevzhodne krize po navedbah palestinskih oblasti ubitih najmanj 4137 ljudi. V napadih Hamasa na cilje v Izraelu je bilo medtem pred dvema tednoma ubitih 1400 ljudi, okrog 200 so jih odpeljali v Gazo kot talce. Večina naj bi bila glede na zadnje informacije izraelskih oblasti še živa.

GAZA/BEJRUT - Izraelske sile so v raketnem napadu minulo noč poškodovale grško pravoslavno cerkev v Gazi, pri čemer je bilo po navedbah tamkajšnjih oblastih ubitih in ranjenih več ljudi. Izraelska vojska je ponoči obstreljevala tudi cilje šiitske oborožene skupine Hezbolah v Libanonu. Po več dneh medsebojnega obstreljevanja je vojska tudi odredila evakuacijo mesta Kirjat Šmona blizu meje z Libanonom.

WASHINGTON - Republikanec Jim Jordan tudi v tretjem poskusu ni uspel dobiti dovolj glasov za izvolitev na položaj predsednika predstavniškega doma ameriškega kongresa, ki tako še naprej ne more opravljati zakonodajnega dela. Po vnovičnem neuspehu so se republikanci Jordanu odpovedali kot kandidatu.

KAIRO/AMAN/SANTIAGO DE CHILE - Iz več držav so znova poročali o demonstracijah v podporo Palestincem na območju Gaze, ki je po napadu Hamasa na Izrael že dva tedna tarča izraelskega obstreljevanja. V Egiptu se je zbralo več deset tisoč ljudi, v Jordaniji več tisoč, o shodih poročajo tudi iz Čila, kjer živi največja palestinska skupnost izven Bližnjega vzhoda.

GLASGOW/KIEL/KOEBENHAVN - Države na severu Evrope so izdale opozorilo pred neurjem Babet, ki s seboj prinaša obilne padavine in močan veter. Neurje je že prešlo Irsko in Veliko Britanijo, kjer je na Škotskem in v Angliji skupno terjalo tri življenja, več ljudi je ostalo ujetih v poplavljenih domovih.

DUNAJ - Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je obtožen lažnega pričanja pred parlamentarno komisijo glede afere Ibiza, je v prvem nastopu pred deželnim sodiščem na Dunaju znova zavrnil obtožbe. Poudaril je, da ga je opozicija hotela uničiti. Izjave pred komisijo naj bi dal v ozračju, ki ga je zaznamovala velika agresivnost poslancev, zato se morda ni dovolj natančno izrazil.

RIM - V Italiji je potekala splošna stavka, ki je v Rimu in nekaterih drugih mestih okrnila javni promet, odpovedati so morali tudi nekatere lete. Sindikati so k stavki, ki med drugim poteka tudi v šolah in bolnišnicah, pozvali pred nedeljsko prvo obletnico vlade premierke Giorgie Meloni.

FRANKFURT - Britansko-indijski pisatelj Salman Rushdie je na pogovoru z novinarji na Frankfurtskem knjižnem sejmu (FKS) med drugim povedal, da ne mara knjig, ki mu sporočajo, kako naj razmišlja, temveč knjige, ki ga napeljujejo k razmišljanju. Izrazil je upanje, da bo čim prej prišlo do prekinitve spopadov na Bližnjem vzhodu.

WASHINGTON - ZDA so uvedle sankcije proti štirim podjetjem, povezanim s predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom in njegovima otrokoma Igorju ter Gorici Dodik. Mreža, proti kateri so uvedli sankcije, naj bi omogočala Dodikovo vodilno vlogo pri spodkopavanju daytonskega mirovnega sporazuma, avtoritete visokega predstavnika ter ohranjanju globoko zakoreninjene korupcije v BiH.

LONDON - Britanski laburisti so na četrtkovih nadomestnih volitvah zadali nov udarec vladajočim konservativcem. Največja opozicijska stranka je osvojila sedeža v okrožjih Tamworth in Mid Bedfordshire, kjer so konservativci pred tem uživali udobno večino. V slednjem jim je pri tem uspel celo največji preobrat na nadomestnih volitvah po letu 1945.

PODGORICA - Voditelji enajstih strank so v četrtek podpisali koalicijski sporazum, na podlagi katerega naj bi Črna gora po junijskih predčasnih volitvah končno dobila novo vlado. Kljub zaskrbljenosti ameriških in evropskih partnerjev bodo v vladi mandatarja Milojka Spajića tudi stranke nekdanje proruske in prosrbske Demokratske fronte (DF).