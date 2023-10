Aleksander Čeferin v Frankfurtu: Če bi več brali, bi bili manj depresivni in agresivni

Frankfurt, 20. oktobra - V Slovenskem paviljonu Frankfurtskega knjižnega sejma (FKS) sta v pogovoru Nogomet in literatura predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in direktor FKS Juergen Boos iskala vzporednice med branjem in športom. Čeferin je dejal, da bi bili ljudje manj depresivni in agresivni, če bi več brali. Hkrati bi se tudi bolj poslušali.