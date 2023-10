Slovenija odsvetuje potovanja v Libanon

Ljubljana, 20. oktobra - Slovenija zaradi poslabšanja varnostne situacije v Libanonu odsvetuje vsa potovanja v to državo. Vsem slovenskim državljanom, ki so tam, pa svetuje, da preverijo možnosti odhoda, saj so letalske družbe napovedale ukinitve letov. Na slovensko veleposlaništvo v Ankari se je doslej obrnila ena oseba, ki je še v Libanonu in ga bo v kratkem zapustila.