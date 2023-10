Glasbena podjetja tožijo podjetje Anthropic zaradi besedil pesmi

New York, 20. oktobra - Universal in drugi glasbeni založniki so v sredo na ameriškem zveznem sodišču v Tennesseeju vložili tožbo proti podjetju Anthropic, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Podjetje tožijo zaradi uporabe avtorsko zaščitenih besedil pesmi za usposabljanje svojih sistemov umetne inteligence in ustvarjanje odgovorov na poizvedbe uporabnikov, poroča AFP.