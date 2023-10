Hude obtožbe na račun ledeniške tekme v Švici, kritike tudi v Söldnu

Ljubljana, 20. oktobra - Švicarsko in tudi tujo javnost v teh dneh burijo hude obtožbe o nedovoljenih posegih gradbene mehanizacije v ledenik nad švicarskim Zermattom, ki naj bi novembra gostil svetovni pokal alpskih smučarjev. Odgovorne službe v Švici so ukrepale hitro in že ustavile dela na vseh terenih izven prog za svetovni pokal.