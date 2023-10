Ljubljana, 20. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta zaradi nesreč na štajerski avtocesti zaprta prehitevalna pasova med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru ter med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, zamuda pa je približno 20 do 30 minut.