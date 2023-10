Trgovinski ministri EU o spodbujanju konkurenčnosti in zaščiti pred tveganji

Valencia, 20. oktobra - Ministri EU, pristojni za trgovino, so v četrtek in danes v španski Valencii razpravljali o usmeritvi evropske trgovinske politike v smeri spodbujanja konkurenčnosti in hkratne zaščite pred tveganji. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan je v razpravi poudaril, da gre pri gospodarski varnosti EU za sinergije različnih politik.