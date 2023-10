Slovenija obvestila Evropsko komisijo o uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Ljubljana/Rim/Bruselj, 20. oktobra - Slovenija je Evropsko komisijo obvestila o uvedbi začasnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je med drugim utemeljila z grožnjami notranji varnosti v EU ter razmerami na Bližnjem vzhodu. Tudi Italija je komisijo obvestila o uvedbi nadzora na slovenski meji in kot razloge naštela nevarnost nasilja v EU in migracijski pritisk.