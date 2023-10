Odvetniki o izzivih nove zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Bled, 20. oktobra - Odvetniška zbornica Slovenije je v okviru današnjega Dneva slovenskih odvetnikov in praznovanja 155-letnice zbornice, ki ga je pripravila na Bledu, opozorila na dileme, povezane z določbami zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Te namreč posegajo v zaupnost med odvetnikom in stranko.