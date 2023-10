Krka podelila nagrade za raziskovalne naloge

Novo mesto, 20. oktobra - Novomeška farmacevtska družba Krka je mladim raziskovalcem danes podelila Krkine nagrade za raziskovalne naloge za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Študentom z najboljšimi raziskovalnimi nalogami so podelili pet velikih Krkinih nagrad in 28 običajnih. Podelili so še 75 pohval oz. priznanj za raziskovalno nalogo.