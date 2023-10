Na mednarodnem tekmovanju mehanikov v organizaciji AMZS zmaga avstrijske ekipe

Ljubljana/Vransko, 20. oktobra - AMZS je od torka do danes v Ljubljani in centru varne vožnje na Vranskem gostil mednarodno tekmovanje in usposabljanje za odličnost cestnih patrulj Road Patrol Training for Excellence. Sodelovale so ekipe mehanikov iz 17 držav, največ znanja in spretnosti pa sta pokazala mehanika iz avstrijskega kluba ÖAMTC. Slovenska ekipa je osvojila 12. mesto.