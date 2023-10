Prehodi na meji s Hrvaško in Madžarsko, na katerih bo veljal začasni nadzor

Ljubljana, 20. oktobra - Ob uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki bo veljal od sobote do 30. oktobra, bodo vsi, ki izpolnjujejo pogoje, državno mejo lahko prestopali na 14 prehodih, na 18 prehodih pa tisti, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU. Sledi seznam.