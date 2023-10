Ljubljana, 20. oktobra - Izjava vodje službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica po obisku naselja Struge v občini Luče, ki ga je razdejala avgustovska ujma in ga ogroža plaz, bo danes ob 16. uri na naslovu Luče 1 (IN NE pred gasilskim domom, Pri cerkvi - Struge 1, kot je bilo napovedano sprva), so sporočili iz kabineta predsednika vlade.