Konec tedna delna zapora štajerske avtoceste

Vransko/Blagovica/Ljubljana, 20. oktobra - Od danes od 21. ure do nedelje do 15. ure bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Obvoz bo urejen. V soboto med 8. in 18. uro bo promet oviran tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru; tam bo najprej zaprt prehitevalni, nato pa vozni pas, je objavil Dars.