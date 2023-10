Sever Evrope se pripravlja na neurje, ki je na Škotskem terjalo smrtni žrtvi

Glasgow/Kiel/Koebenhavn, 20. oktobra - Države na severu Evrope so danes izdale opozorilo pred neurjem Babet, ki bo kmalu doseglo območje, s seboj pa prinaša obilne padavine in močan veter. Neurje je že prešlo Irsko in Veliko Britanijo, kjer je na Škotskem terjalo najmanj dve življenji, poročajo tuje tiskovne agencije.