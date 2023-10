V Kinu Šiška začetek IX. Bienala slovenske neodvisne ilustracije

Ljubljana, 23. oktobra - V Kinu Šiška se danes začenja IX. edicija Bienala slovenske neodvisne ilustracije. Bienale neodvisnih tokrat gosti 23 umetnikov in umetniških kolektivov iz Slovenije in tujine, ki ustvarjajo v medprostorih sodobne ilustracije, umetniških praks in oblikovanja.