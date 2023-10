Brezčasna diva francoskega filma Catherine Deneuve dopolnila 80 let

Pariz, 22. oktobra - Francoska igralka Catherine Deneuve, ki jo je v mladosti spremljal vzdevek ledena kraljica, danes pa jo označujejo s presežniki legendarna, diva, ikona, praznuje 80 let. V dolgi karieri je posnela več kot 100 filmov, za življenjsko delo so jo letos nagradili na filmskem festivalu v Benetkah, na dunajskem Viennalu so ji namenili retrospektivo.