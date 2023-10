Zunajparlamentarna SLS nezadovoljna z osnutkom zakona o osebni asistenci

Ljubljana, 20. oktobra - Osnutek prenovljenega zakona o osebni asistenci, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo in je bil v javni razpravi do nedelje, bo invalidom otežil pot do osebne asistence, so prepričani v zunajparlamentarni SLS. Predsednik zveze društev slepih in slabovidnih Matej Žnuderl pa upa, da bo ministrstvu lahko še ta mesec predstavil svoja opozorila.