Storilec na območju Medvod z ostrim predmetom poškodoval moškega

Medvode, 20. oktobra - V četrtek zvečer je na območju Medvod znani storilec na terasi gostinskega lokala po sporu in prerivanju z ostrim predmetom huje poškodoval 47-letnega moškega in pobegnil. Osumljeni 23-letni Slovenec se je danes na policijski postaji Medvode predal sam. Policisti so mu odvzeli prostost, so sporočili s PU Ljubljana.