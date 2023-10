Guterres obiskal Rafo, humanitarna pomoč v Gazo verjetno šele v soboto

Ženeva/Tel Aviv/Kairo/Bruselj, 20. oktobra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes obiskal mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo. Pred tem so iz ZN sporočili, da bi prva humanitarna pomoč od tod na območje oblegane enklave lahko prispela v soboto, in ne danes, kot je bilo sprva predvideno. Egipt je medtem odstranil ovire v bližini prehoda, pred katerim čaka okoli 165 tovornjakov.