V Veliki Nedelji danes Dajnkov simpozij

Velika Nedelja, 21. oktobra - V Elizabetinem domu pri Veliki Nedelji bo danes potekal simpozij ob 150-letnici smrti duhovnika, slovničarja in pisatelja Petra Dajnka. Simpozij so po besedah Nevenke Korpič iz Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož pripravili z namenom počastitve zgodovinskega spomina na Dajnka, ki je med letoma 1831 in 1873 deloval pri Veliki Nedelji kot duhovnik.