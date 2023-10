OZS: Negativno stanje iz leta 2022 ne pove vsega

Ljubljana, 20. oktobra - Odbojkarska zveza Slovenije se je odzvala na zapise o finančnem stanju zveze in izrazila prepričanje, da stanje ni tako črno, kot kaže primanjkljaj za leto 2022 v višini 795.000 evrov. Ta je nastal predvsem zaradi zagotavljanja najboljših pogojev za delo reprezentanc in pa zamika plačila mednarodne zveze in sponzorjev lanskega svetovnega prvenstva.