Vlada danes na obisku v savinjski regiji

Žalec, 21. oktobra - Predsednik vlade Robert Golob in ministri bodo danes obiskali savinjsko regijo. Obisk vlade je priložnost za predstavnike lokalnih skupnosti, gospodarstva, podjetnikov in tudi nevladnih organizacij, da izrazijo svoja pričakovanja glede poteka obnove po ujmi in izpostavijo težave, ki so jih zaznali na terenu.