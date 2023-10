Srbska centralna banka razmišlja o vključitvi kitajskega juana v svoje devizne rezerve

Beograd, 22. oktobra - Srbska centralna banka (NBS) razmišlja o možnosti, da del deviznih rezerv hrani v kitajski valuti juan. Devizne rezerve NBS so konec septembra znašale več kot 24 milijard evrov. Blagovna menjava med Srbijo in Kitajsko se je v zadnjem desetletju povečala za skoraj 200-krat, dolg Srbije do Kitajske pa za 12-krat.