V Italiji danes splošna stavka

Rim, 20. oktobra - V Italiji danes poteka splošna stavka, ki je v Rimu in nekaterih drugih mestih okrnila javni promet, odpovedati so morali tudi nekatere lete. Sindikati so k stavki, ki med drugim poteka tudi v šolah in bolnišnicah, pozvali pred nedeljsko prvo obletnico vlade premierke Giorgie Meloni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.