Celjski policisti zaradi velikih tatvin kazensko ovadili 27 oseb

Celje, 20. oktobra - Celjski policisti so zaradi suma storitve najmanj 20 kaznivih dejanj velikih tatvin kazensko ovadili 27 oseb, osmim pa so v četrtek odvzeli prostost. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Celje Milan Vogrinec, so storilci s kaznivimi dejanji pridobili za 500.000 evrov koristi.