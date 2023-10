V Slovenj Gradcu načrtujejo prizidek k športni dvorani in športni park

Slovenj Gradec, 22. oktobra - Že več let v Slovenj Gradcu pretresajo možnosti izgradnje več dodatnih športnih površin, tudi pokritih, na kar v luči razvijajočega se športnega turizma opozarjajo tudi ponudniki nastanitev. Kot kaže, se obeta nekaj naložb, saj so mestni svetniki minuli teden potrdili dokumentacijo za prizidek k športni dvorani in za športni park.