Ljubljana, 20. oktobra - Ljubljanska borza se je dopoldne obarvala v zeleno. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,82 odstotka. Med blue chipi so doslej daleč največ pridobile delnice Cinkarne Celje, in sicer 2,22 odstotka. Po prometu pa izstopajo delnice Krke in NLB.