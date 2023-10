Nemčija septembra z rekordnim padcem cen pri proizvajalcih

Wiesbaden, 20. oktobra - Cene na ravni proizvajalcev so v Nemčiji septembra v medletni primerjavi upadle za 14,7 odstotka, kar je največji upad od začetka raziskav leta 1949, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes objavil nemški statistični urad. Rekord so zabeležili že avgusta. Glavni razlog je sicer primerjava s cenami v obdobju, ko so dosegale rekorde.