Na Zahodnem bregu narašča število žrtev izraelskih operacij

Ramala, 20. oktobra - Število smrtnih žrtev četrtkovega izraelskega napada na begunsko taborišče v Tulkaremu na zasedenem Zahodnem bregu je naraslo na 13, so danes sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Izraelske sile so v četrtek izvajale racije tudi drugod po Zahodnem bregu, pri čemer so po navedbah palestinskih oblasti ubile še dve osebi.