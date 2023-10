Industrijski proizvodi pri proizvajalcih cenejši šesti mesec zapored

Ljubljana, 20. oktobra - Industrijski proizvodi pri proizvajalcih so se septembra v mesečni primerjavi pocenili šesti mesec zapored. Septembra so se njihove cene glede na avgust znižale za 0,1 odstotka, medtem ko so bile na letni ravni višje za 1,0 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.