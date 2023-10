Objavljen razpis za četrti katalog dobrih praks urbanega razvoja

Ljubljana, 20. oktobra - Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije pripravljata četrti katalog dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja Mesta mestom. Občine, javna podjetja in regionalne razvojne agencije lahko svoje inovativne prakse in dobre rešitve, ki bodo lahko del kataloga, na razpis prijavijo do 30. novembra.