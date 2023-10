Nekdanjima članicama uprave Probanke za poslovno goljufijo pogojni kazni

Maribor, 20. oktobra - Nekdanjima članicama uprave Probanke Romani Pajenk in Milani Lah je mariborsko okrožno sodišče za poslovno goljufijo izreklo vsaki po leto in deset mesecev pogojne zaporne kazni s preskusno dobo leta dni. Do sodbe, o kateri danes piše Večer, je prišlo po več kot sedmih letih sodnih bitk, po tem, ko sta se obe odločili za priznanje krivde.