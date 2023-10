Đoković bo sezono 2024 odprl na pokalu United

Sydney, 20. oktobra - Najboljši teniški igralec sveta Novak Đoković bo sezono odprl na pokalu United, ki bo potekal od 29. decembra do 7. januarja v Sydneyju in Perthu, so sporočili organizatorji. Na tekmovanju 18 mešanih ekip bo igralo devet od 20 najboljših igralcev na svetu in pet od desetih najboljših igralk, med njimi pa ne bo Španca Rafaela Nadala.