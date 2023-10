V Novem mestu razstava Rdeče in zlato slikarke Ejti Štih

Novo mesto, 20. oktobra - V razstavišču Dolenjskega muzeja Jakčev dom v Novem mestu bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Rdeče in zlato akademske slikarke Ejti Štih, ki sicer živi in ustvarja v Boliviji. Predstavila se bo s 25 slikami na temo spolne diskriminacije, seksizma in neenakosti. Omenjeni opus je poimenovala po simbolnih barvah velikih slikarskih mojstrov.