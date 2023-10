Bosanski državljan nezakonito prevažal turške migrante

Obrežje, 20. oktobra - Policisti so na območju Obrežja v četrtek ustavili voznika osebnega avtomobila švedskih registrskih oznak ter ugotovili, da je 57-letni državljan Bosne in Hercegovine v vozilu prevažal tri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil, so sporočili s PU Novo mesto.