Novo mesto, 20. oktobra - Novomeški policisti so bili obveščeni, da pogrešajo 59-letnega Alojza Kastelica iz Pristavice pri Velikem Gabru. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov in ima sive lase. Oblečen je bil v siva delovna oblačila, na glavi je imel sivo kapo s ščitnikom, so zapisali na spletni strani policije.